Campeão em declaração de bens: Trindade lidera patrimônio entre candidatos ao governo

A 24 horas do prazo final do registro das candidaturas das eleições de 2018, a declaração de bens de seis dos 12 candidatos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e seus vices já constam do site do Tribunal Superior Eleitoral. O Partido Novo tem o maior patrimônio tanto entre os candidatos ao Governo como entre os vices.

O ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários Marcelo Trindade (Novo) declarou R$ 82.956.391,33. Cinco imóveis, joias, aplicações e conta no exterior (R$ 435.878,35) exemplificam alguns de seus bens.

FOTOS QUE ESTARÃO NAS URNAS

Sua vice, a professora Carmem Migueles, declarou R$ 1.875.987,24. Ela “venceu” por pouco o também vice candidato Comte Bittencourt (PPS) que declarou R$ 1.863.096,17. Seis imóveis, seis terrenos e duas embarcações são alguns de seus bens. O deputado federal Indio da Costa (PSD) declarou R$ 12.297.846,44, sendo que só uma casa é avaliada em R$ 10.471.450,48. O ex-jogador Romário (Podemos) apresentou bens de R$ 5.583.493,30 sendo que R$ 4.240.000,00 são “crédito decorrente de empréstimo”.

O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) surge com patrimônio de R$ 325.678,17. Ele declarou R$ 16.963,73 em depósito em conta corrente no exterior. O professor Tarcísio Mota (PSOL) declarou um depósito bancário de R$10.000,00. A declaração de bens da candidata do PSTU Dayse Oliveira não estava disponível. Já a do seu vice, Pedro Villas-Bôas informa que o candidato tem um imóvel e um carro que somam R$ 63.755,00.