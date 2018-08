Pedro Fernandes, do PDT, quer reduzir carga tributária no Rio

O candidato do PDT ao governo do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, abriu, ontem, a série de sabatinas que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) fará até as eleições, na sede da instituição, no Flamengo.

Ele recebeu do presidente da instituição, Antonio Florêncio de Queiroz Júnior, um documento que lista as principais demandas do setor que são: medidas de incentivo à aceleração do crescimento econômico do Estado do Rio; diminuição da carga tributária, com simplificação do sistema tributário atual e combate à pobreza e desigualdade de renda no Estado.

Pedro Fernandes (à esq.) responde à pergunta no encontro de ontem, na Fecomércio, mediado pelo jornalista Sidney Rezende

“O próximo governador terá um desafio muito grande: enfrentar uma política de austeridade, que é necessária, e, principalmente, fazer com que a economia volte a crescer e a gerar emprego e renda. Precisamos criar uma viabilidade econômica para que as empresas tenham interesse em se instalar aqui. É preciso diminuir a carga tributária para aumentar o potencial consumidor do Rio de Janeiro”, afirmou Pedro Fernandes.

O encontro reuniu empresários e representantes dos sindicatos filiados à Fecomércio RJ que fizeram perguntas ao candidato. De acordo com o presidente da Federação, Antonio Florêncio de Queiroz Júnior, o objetivo das sabatinas é dialogar sobre os compromissos que o setor avalia como sendo fundamentais para a recuperação da economia do Estado, “estruturados em projetos que tenham uma visão de longo prazo” para o Rio de Janeiro. O próximo encontro será na próxima segunda-feira com a petista segunda-feira, às 9h30, com Márcia Tiburi.