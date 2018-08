Um índice muito cruel

Cardápio generoso para os pessimistas, que em nada esperam, e para os racionalistas, que emprestam um ar de fatalidade a qualquer desastre, o Índice de Confiança Social, divulgado no dia 11 passado, pode servir a todos os gostos; e nem se excluem os otimistas, porque para esses, se tudo no Brasil fracassou e perdeu prestígio, desde o bravo soldado bombeiro até o fiel de comunhão dominical, então é chegada a hora da reconstrução. Não havendo mais como descer ao fundo do poço, é preciso recomeçar. Seria ótima oportunidade para se refazerem os caminhos.

Se a missão realmente for essa, fazer renascer tudo, nessa fênix tupiniquim, razoável e adequado seria começar pelos partidos políticos, porque é deles que desaguam os três itens mais desgastados do índice: Presidência da República, governo e Congresso Nacional. Pois, bem avaliados, é a partir deles que principiam todos os governos, formam-se as bancadas legislativas, elegem-se os executivos. Seriam os pais das grandes mazelas que cabe combater.

Alvo de descontentamento geral, a primeira conclusão que se expõe é que os partidos não souberam ou não quiseram mostrar, competentemente, seus projetos à nação; o que podiam ter feito, com a utilização dos dois programas gratuitos que têm, todo ano, nas emissoras de rádio e televisão, além de inserções esporádicas. Nem mesmo as grandes legendas aproveitam-se dessa liberalidade, como se viu, desde 1985 até recentemente, com MDB e o PFL controladores absolutos das grades.

Falharam no primeiro de seus mandamentos, que um estudioso na matéria, professor Palhares Reis, explicou como sendo “agentes catalizadores de opiniões”. Da mesma forma, titubearam em duas outras de suas responsabilidades: selecionar e orientar os que serão eleitos e educar o eleitor, que deve ser direcionado para se definir por programas, antes de optar por nomes.

Na indesejável contrapartida, o que se tem visto, notadamente nestes tempos de caça aos votos, são os chamados ”partidos clientelistas”. E também sem bases autênticas, o que levou o professor Cotrim Neto a defini-los como “vazios de efetivos eleitores”. Ou, quando piores: afeitos a permissividades, alugados ou vendidos.

A esse Índice de Confiança se chegou à melancólica conclusão de que o país é um fracasso geral no vasto campo da política e dos políticos, é conveniente associar uma observação, válida, ao menos, para lembrar que a atual estrutura partidária, defeituosa em si mesma e nos segmentos que produz, não é um pecado praticado apenas em nossos dias. Veio se cristalizando há anos. Lia-se, neste jornal, em junho de 1992, citação na Coluna do Castello, que “o Brasil não precisa de partidos, que só têm efeito no registro de candidatos”. Vai passando o tempo, pois, de revisitar a organização dos partidos.

E ainda aí não há como escapar de uma conclusão inspirada em bons estudos, tendo a experiência como avalista: o pluripartidarismo, que atingiu perigosa obesidade, permissivo e condescendente, tem de ser submetido a uma avaliação, para resultar na redução das três dezenas de siglas hoje existentes, e desestimular as quase outras tantas que batem à porta do TSE suplicando ingresso gratuito no festival. Há que se cuidar, contudo, que os partidos restantes, qualquer que for seu reduzido número, tenham como abrigar todas as tendências.

Há uma expectativa. Quando eles ganharem outra dimensão - nem a escassez do bipartidarismo nem o prolífero pluripartidarismo -, a política brasileira ganhará outro rumo, e o Índice de Confiança Social não será tão cruel.