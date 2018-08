O risco das ausências

Antes mesmo que as urnas informem sobre a real extensão do volume dos votos nulos e as abstenções que vêm sendo revelado insistentemente pelas pesquisas, o tema já dispõe de suficiente conteúdo para preocupar, mesmo sem ter merecido mínima referência dos candidatos à Presidência no primeiro debate televisado da campanha. Primeiramente, porque no momento em que se decide o destino do país, chegando a hora de confiá-lo às mãos de novos dirigentes, a ausência e a indiferença, associadas, decorrentes da abstenção e do desgosto, levam ao risco de se organizar um governo sob suspeita de escassa legitimidade; como se fosse destinado a atuar apenas sobre parte de uma população que não negou seu aval à disputa entre os candidatos.

A se confirmar, em outubro, o apregoado desencanto, que estaria levando à omissão uma terça parte do colégio eleitoral, o Brasil pode realmente ficar condenado a assistir a um pleito originalmente deformado por vultosa ausência cívica. É de todo sabido e confirmado que esse fenômeno jamais contribui para fortalecer e aperfeiçoar a democracia representativa.

Um segundo ponto a considerar é que as estimativas sobre o abstencionismo também concorrem para engavetar uma velha discussão, nem sempre oportuna e proveitosa, sobre a introdução do voto facultativo. Não se tem como avançar novamente para essa possível liberalidade, enquanto predominarem temores de o país cair na contingência de se constranger ao empossar governantes que, juntos, não lograram atingir metade dos votantes. Além da humilhação de nova convocação da população votante. E se o fiasco se repetir?

O medo de tal façanha negativa faz sentido, quando também se vislumbra a possibilidade de o voto abandonar o sentido intrínseco do dever, para ser apenas um instrumento de direito individual, sendo que este não deve desligar-se daquele, pelo bem da democracia.

Interessante o detalhe. É sempre nas quadras mais delicadas de uma nação que se tem de apelar ao sentido cívico do dever. Sólon já havia sentido isso no tempo dos filósofos gregos, ao determinar que os cidadãos de Atenas estavam obrigados a votar e se definir sobre questões e partidos em discussão. Não era querer, era dever. Desde então, restou a convicção, entre muitos pensadores, de que, em determinados momentos e circunstâncias, fazer opção não constituiu mais apenas um direito, mas uma exigência. Ideia que veio perdendo substância desde a primeira metade do século passado, quando passou a ganhar corpo a convicção de que a pessoa deve ter o direito de se omitir, sem se importar com responsabilidades coletivas. Seria o remédio para o Brasil nestes dias?

Hoje, quando se voltam os olhares para os muitos problemas acumulados, e a certeza dos inevitáveis remédios amargos que terão de ser prescritos, para muitos está aí o argumento essencial em defesa do compulsório; pelo menos até o dia em que o país estiver melhor; quando o sistema eleitoral não mais padecer do fantasma da média de 25% de ausências que acompanhou eleições recentes, e 19% no segundo turno que se realizou em 50 cidades em 2012. Há controvérsias.

A uma eleição não caberia o luxo de fazer-se válida, qualquer que seja o tempo em que se realiza, sem que resulte em legitimidade mínima. Foi detectando essa particularidade que, já em 1934, o presidente Vargas determinou a obrigatoriedade do voto, até porque os eleitores de então representavam apenas 10% da população. Fosse dado o direito de “vota quem quer“, provavelmente o governo não teria respaldo para fazer o que pretendia, nem mesmo fôlego para a Constituinte que a se aproximava.

Com a esperança de que o colégio eleitoral se motive e manifeste o que julga melhor, fique para logo depois debater se voto é mais direito que dever, ou o dever acima de tudo. Ou, então, um pouco de cada coisa, de bom tamanho para o bem do Brasil.