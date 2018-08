Medidas para apoiar lira surtem efeito, diz governo da Turquia

Porta-voz da presidência da Turquia, Ibrahim Kalin afirmou nesta quarta-feira que uma série de medidas adotadas para apoiar a lira turca já surtem efeito e que há a expectativa no governo local de que a melhora no quadro cambial continue. "Nós prevemos que as medidas que nossas instituições continuarão a tomar resultem em uma normalização ainda mais forte da economia turca."

Em sinal de melhora nos laços com nações da União Europeia, Kalin disse que o presidente Recep Tayyip Erdogan deve ter uma conversa por telefone nesta quarta-feira com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e na quinta-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Em referência às tarifas anunciadas pela Turquia mais cedo sobre a importação de alguns produtos americanos, o porta-voz afirmou: "A Turquia não defende uma guerra econômica, mas não pode deixar de dar resposta quanto é atacada."

Kalin também pediu aos Estados Unidos que respeitem o devido processo legal na Turquia, em referência ao pastor americano em prisão domiciliar no país. Os EUA têm exigido a libertação do pastor Andrew Brunson, acusado na Turquia de envolvimento com terrorismo e sujeito a receber uma pena de até 35 anos de prisão. Fonte: Associated Press.