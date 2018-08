Juros futuros avançam com dólar em meio a aversão ao risco com Turquia

Os juros futuros operam em alta firme, de mais de 10 pontos-base, nesta quarta-feira, 15, precificando a força do dólar no exterior e frente o real diante da retomada da aversão a risco com a Turquia. Por isso, os indicadores domésticos divulgados mais cedo ficam em segundo plano.

Às 9h27, o DI para janeiro de 2020 marcava 8,24%, de 8,17% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2021 subia a 9,30, de 9,23%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 estava em 10,82%, de 10,71% no ajuste anterior. No câmbio, a moeda americana à vista subia 1,06%, a R$ 3,9030.

O anúncio de elevação de tarifas turcas sobre a importação de alguns produtos americanos e a rejeição hoje por uma corte da Turquia de pedido de libertação do pastor americano Andrew Brunson amparam um movimento de busca de proteção, após uma trégua no nervosismo ontem. Em consequência, a lira turca desacelerou a alta e o dólar avança ante divisas principais e emergentes ligadas a commodities.

A aversão ao risco no exterior ofusca os índices domésticos já conhecidos antes da abertura dos negócios. O IBC-Br subiu 3,29% em junho ante maio, com ajuste, em linha com a mediana das estimativas (3,30%) segundo o Projeções Broadcast, após queda de 3,34% em maio. Já o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) avançou 0,51% em agosto, após o aumento de 0,93% registrado em julho, abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, calculada em 0,60%, a partir das previsões de 0,37% a 0,77%.