Dólar bate R$ 3,90 para venda, maior valor desde 5 de julho

A moeda norte-americana terminou o pregão de quarta-feira (15) em alta de 0,87%, cotada a R$ 3,9007 para venda, atingindo o maior valor desde 5 de julho quando fechou a R$ 3,9344. O mercado financeiro manteve suas atenções ao cenário turco, após o governo local anunciar que dobraria a taxação de produtos americanos, como resposta a tensão entre os dois países.

O Banco Central brasileiro segue com a política de ofertar e vender swaps cambiais tradicionais, sem efetuar nenhum leilão extraordinário de venda futura da moeda norte-americana para conter sua alta.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o dia em baixa de 1,94%, com 77.077 pontos. A queda da Bovespa foi acompanhada pela baixa dos papéis de empresas de grande porte, as chamadas blue chips, que fecharam em baixa, como Petrobras registrando desvalorização de 4,65% e Vale com queda de 4,45%.