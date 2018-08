Comunicado do Business Wire :Quake Global

Quake Global, Inc. (QUAKE), provedora líder de soluções para o mercado de IoT global, anunciou o lançamento do seu dispositivo de telemática avançada, QConnect?. O ultracompacto QConnect pode ser integrado a recursos fixos e móveis para oferecer rastreamento, monitoramento e controle em tempo real, em qualquer lugar e tempo. O dispositivo oferece várias opções de comunicação avançadas, sem fio, inclusive LTE/2G/3G, Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth/BLE, V2X e satélite. O dispositivo é desenhado para atender às demandas de uma ampla variedade de requisitos, de aplicações de rastreamento simples, de baixo custo a aplicações de transmissão de vídeo multicanal de alto desempenho.

QConnect é flexível com aplicativos exclusivos e opções de software em uma plataforma Linux de fonte aberta. Controle sua visão com proteção integrada padrão. Os usuários podem prover o QConnect com vários aplicativos configuráveis padrão para aplicações específicas. QConnet oferece também aos usuários avançados flexibilidade para criar suas próprias aplicações para atender às suas necessidades específicas. Ethernet integrada, CAN, RS232, e vários canais GPIO permitem uma amplitude de opções de conectividade no nível da máquina ou do equipamento. Funcionalidades avançadas apoiam a autenticação do operador, manutenção preditiva, processamento de vídeo em tempo real, coleta de dados, sincronização de processo e escala, e automação de alerta.

QConnect oferece conectividade terrestre em todo o mundo em LTE com fallback 3G/2G, oferecendo a você a estabilidade, confiança e confiabilidade para operar com completa cobertura global. GNSS em cenários multiconstelação simultâneos oferece informação sobre posição em todo o mundo nas condições mais extremas. Opções internas e externas de backup de baterias garantem que seus dados sejam salvos com segurança.

"Quake Global tem orgulho de apresentar a linha de produtos QConnect que, especificamente, focaliza grande capacidade de dados e integração flexível em nuvem. QConnect é carregado com várias opções, funções e funcionalidade de integração diferentes, que permitem aos nossos clientes ter flexibilidade, aumentar a eficiência e melhorar a produtividade do seu equipamento para os seus usuários. O dispositivo foi desenhado para acomodar as indústrias de logística, transporte, equipamento pesado, gás e petróleo, mineração, agricultura e gestão de frota",disse James Miller, vice-presidente da Quake Global.

Sobre a Quake Global

Quake Global é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de monitoramento e rastreamento de ativos. A Quake Global desenha e implementa soluções de rastreamento de ativos em nível de campus ou unidade com base em tecnologias de satélite e RFID. Também desenha e implementa dispositivos de comunicação de máquina para máquina (M2M), que permitem aos clientes utilizar redes terrestres (telefone celular) ou redes por satélite, para localizar, rastrear, monitorar e controlar dispositivos globalmente. Para mais informações, acesse www.quakeglobal.com.

