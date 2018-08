Comunicado do Business Wire :PEI-Genesis

PEI-Genesis, líder global na concepção e montagem de conectores e soluções de cabos personalizados, nomeou Kris Haggstrom como diretor sênior de E-Commerce e Serviços de manufatura eletrônica (EMS); foi anunciado hoje por Peter Austin, vice-presidente corporativo da PEI-Genesis.

"À medida que a PEI-Genesis se tornava uma empresa global, maior e mais forte, capaz de fornecer serviços em todos os mercados, nossos clientes sempre nos consideraram como fornecedores de soluções de conexão", disse Austin. "Deixamos de ser conhecidos como o montador de conectores personalizado mais rápido, para ter o maior estoque de conectores disponível para venda, para fabricar conjuntos de cabos acabados, para fornecer recursos totalmente personalizados de engenharia e design. Com a adição de Kris e seu profundo conhecimento em comércio eletrônico e EMS, estamos perante o horizonte do próximo passo em nossa evolução emocionante".

Haggstrom traz uma vasta experiência no segmento de distribuição, tendo passado a maior parte de 25 anos em vários cargos de gerência sênior na Future Electronics e na Digi-Key Electronics, construindo e gerenciando unidades globais de vendas e E-Commerce.

"Estou animado para participar da PEI-Genesis nesta nova posição. Esta posição, focada na experiência digital de nossos clientes, nos permitirá continuar concentrados na experiência de compra integrada como o ponto focal em nosso crescimento futuro", afirmou Haggstrom.

Em seus cargos anteriores, Haggstrom teve funções em vários locais da América do Norte, bem como na Europa. "Como a PEI-Genesis continua a se expandir, nossa tecnologia digital precisa ser de segunda a nenhuma", disse Austin. "Estamos ansiosos para trabalhar de perto com Kris e sua equipe para garantir as melhores soluções para nosso alcance global expandido".

Sobre a PEI-Genesis

A PEI-Genesis é uma das montadoras mais rápidas do mundo de conectores de precisão e conjuntos de cabos. A partir do maior inventário de componentes de conectores do mundo, eles desenvolvem soluções projetadas que suportam os setores militar, industrial, médico, aeroespacial, transporte e energia em todo o mundo. Com sede em Filadélfia, PA, a PEI-Genesis tem instalações de produção em South Bend, IN; Chandler, AZ; Nogales, MX; Southampton, Reino Unido; e Zhuhai, China, bem como escritórios de vendas nas Américas, Europa e Ásia. Mais informações podem ser encontradas em www.peigenesis.com.

