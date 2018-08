O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal aumentou 0,5% no segundo trimestre do ano ante os três meses anteriores e registrou expansão anual de 2,3% no mesmo período, segundo dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os resultados mostraram aceleração em relação ao primeiro trimestre, quando a economia portuguesa teve crescimento de 0,4% ante o último trimestre de 2017 e de 2,1% no confronto anual.