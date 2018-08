Morre Cláudio Weber Abramo, 72

Morreu na noite do último domingo, em São Paulo, o jornalista Cláudio Weber Abramo, 72 anos, um dos criadores da ONG Transparência Brasil. Ele tinha câncer e estava internado no Hospital Samaritano, na capital paulista.

Referência no combate à corrupção no país, Cláudio Abramo escrevia com frequência para publicações especializadas, onde fazia a defesa das instituições públicas.

Abramo foi um dos principais articuladores da Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011. Ele foi diretor da Transparência Brasil por quase 15 anos (2001-2015), e atualmente era vice-presidente da entidade.

Cláudio Abramo era jornalista, bacharel em matemática pela USP, e mestre em Filosofia da Ciência pela Unicamp. Ele foi editor de economia do jornal “Folha de S. Paulo” e editor-executivo da “Gazeta Mercantil”.

O presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Daniel Bramatti, disse que o país perdeu “um batalhador pelas melhores causas e um amigo do bom jornalismo”.

Cláudio Weber Abramo deixa quatro filhos, seis netos, a mulher e uma enteada.