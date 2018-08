José da Silva Tiago é nomeado diretor-geral do Dnit

O governo federal nomeou José da Silva Tiago diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes. Engenheiro civil, Tiago teve sua indicação para o cargo aprovada semana passada pelo Senado Federal. Ele assume o posto no lugar de Valter Casimiro, que saiu do Dnit em abril para assumir o cargo de ministro dos Transportes.

Tiago ingressou em 1974 no antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), atual Dnit, onde exerceu diversos cargos no Estado de Mato Grosso. Entre 1987 e 1989, foi diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato Grosso e, em 2003, passou a atuar em Brasília, na sede do Dnit. De 2009 até agora, ocupava o cargo de superintendente regional do Dnit no Paraná.