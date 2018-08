Gastos em infraestrutura devem ganhar força no 2º semestre na China, diz governo

Os investimentos em infraestrutura da China devem se estabilizar e ganhar força no segundo semestre deste ano, após as lideranças locais se comprometerem a acelerar a aprovação desses gastos, afirmou uma porta-voz do escritório de estatísticas do país nesta terça-feira. A porta-voz, Liu Aihua, disse que a desaceleração do investimento em infraestrutura ocorreu em grande medida graças à base alta de comparação do ano passado e a mais reavaliações de governos locais sobre projetos de investimento.

Líderes chineses se comprometeram no fim de julho a tornar a política fiscal mais proativa para apoiar a economia, em meio à piora nas tensões comerciais com os EUA. Liu disse que o consumo da China ainda tem potencial para crescer com força, enquanto o avanço da renda dos consumidores supera o do Produto Interno Bruto (PIB). A porta-voz notou também que o governo precisa observar o impacto do conflito comercial com os EUA e disse que o yuan poderá manter estabilidade no mais longo prazo, apesar da fraqueza recente. Fonte: Dow Jones Newswires.