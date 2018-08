Correção: André Pepitone da Nóbrega é nomeado diretor-geral da Aneel

A matéria enviada anteriormente continha uma informação errada. A posse dos novos diretores da Aneel será realizada na quarta-feira, 15, e não nesta terça-feira, 14, como foi escrito. Nesta terça-feira, ocorre apenas a homenagem ao ex-diretor-geral da agência Romeu Rufino e ao ex-diretor Tiago de Barros Correia. Segue texto corrigido:

O presidente Michel Temer nomeou André Pepitone da Nóbrega diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Pepitone é servidor público da agência e assume o posto na vaga de Romeu Rufino, que deixa a agência nesta terça-feira, 14. Rufino trabalhou no órgão desde sua criação, há 21 anos. De 2013 para cá, Rufino estava no comando da agência.

A nomeação de Pepitone está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça, que traz ainda a nomeação de Efrain Pereira da Cruz para o cargo de diretor da agência. Cruz entra na vaga de diretor de Pepitone, que agora será o dirigente máximo da agência reguladora por um mandato de quatro anos.

A solenidade de posse de Pepitone e de Cruz será realizada quarta-feira, 15, às 15h, no Ministério de Minas e Energia, com a presença do ministro Moreira Franco, que dará posse aos novos diretores. Nesta terça, será feita uma homenagem a Rufino e também ao diretor Tiago de Barros Correia, que também encerra seu mandato na Aneel nesta terça-feira.