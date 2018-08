BNDES efetuou devolução antecipada de R$ 40 bi ao Tesouro na segunda-feira

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 14, que efetuou na segunda-feira, 13, o pagamento antecipado de mais uma parcela de R$ 40 bilhões de sua dívida com o Tesouro Nacional, como pedido ano passado pelo Ministério da Fazenda e confirmado no acordo de refinanciamento total do passivo. Com esse pagamento, o BNDES já antecipou R$ 100 bilhões neste ano.

Ainda como previsto, "há a previsão de novo e último pagamento, em 2018, no valor de R$ 30 bilhões, na última quinzena do mês".

Com isso, o BNDES terminará o ano com R$ 310 bilhões da dívida com a União devolvidos antecipadamente desde dezembro de 2015.

"É importante esclarecer que esses recursos devolvidos só podem ser utilizados pela União para abatimento da dívida pública, nos termos definidos pelo TCU, em 2016", diz a nota distribuída pelo BNDES.

Nas contas do BNDES, com o total devolvido, a contribuição do banco de fomento "à redução da dívida bruta desde 2015 alcançará 5% do PIB até o final de agosto do corrente ano".