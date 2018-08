Demanda do Brasil por petróleo sobe a 2,723 milhões de barris por dia em junho

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou em relatório divulgado nesta segunda-feira que a demanda do Brasil por petróleo avançou a 2,723 milhões de barris por dia (bpd) em junho, de 2,670 milhões de bpd em igual mês do ano passado. O cartel aponta que isso ocorreu após um mês de maio fraco. "Os ganhos, porém, têm sido em parte ofuscados pela demanda modesta por gasolina, em grande medida como resultado da substituição com etanol.

O grupo de produtores afirma em seu relatório que a demanda do petróleo no Brasil deve seguir inalterada em 2018 e 2019, em comparação com a projeção do mês anterior. O crescimento dessa demanda dependerá da recuperação econômica do País, ressalta. A projeção de crescimento do Brasil neste ano foi ainda revisada pela Opep, de 1,7% antes previstos para 1,6% em 2018, com uma aceleração para alta de 2,1% em 2019.

A Opep calcula ainda que a oferta de petróleo do País deve avançar 150 mil bpd em 2018, apoiada pela produção em novos campos, sobretudo na Bacia de Santos. Em 2019, essa produção deve crescer 390 mil bpd. O cartel aponta ainda no documento que a Petrobras tem se voltado cada vez mais para parcerias internacionais, a fim de impulsionar seus resultados na Bacia de Campos.