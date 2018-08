Comunicado do Business Wire :Endowment for Clean Oceans

A organização Endowment for Clean Oceans (ECO) anunciou que os diretores executivos e cofundadodores da Skunkworks Surfing Co. foram selecionados e aceitaram ser juízes da ECO. Chris atuará na Comissão de Ciência e Tecnologia e Ricky na Comissão de Empreendedorismo. A sobrevivência de um empresário depende de sua capacidade para executar sua visão técnica. "Eles têm o conhecimento inovador empreendedor e de materiais plásticos que estamos procurando para os juízes da ECO", disse Daniel Perrin, fundador e diretor executivo da ECO.

O papel da comissão de empreendedorismo é julgar cada inscrição nos dois concursos da ECO para escalabilidade e executabilidade. A comissão científica e técnica avalia cada inscrição a partir dessa perspectiva.

"Estamos muito entusiasmados em fazer parte deste trabalho tão importante e histórico", disseram os irmãos Martin.

Os concursos da ECO oferecem simplesmente o prêmio de 1 milhão de dólares por um plano de ação e escalável para remover os pedaços de plástico, grandes e pequenos, dos oceanos e, para o prêmio de 5 milhões de dólares, encontrar uma alternativa econômica e biodegradável para os cinco tipos de plástico mais comuns. Veja aqui um excelente exemplo do trabalho que a Skunkworks Surfing Co. já está realizando nos oceanos com sua campanha Waste to Waves com a Jaguar Land Rover.

