BRF amarga prejuízo de R$ 1,57 bi

A BRF registrou prejuízo líquido de R$ 1,574 bilhão no segundo trimestre de 2018,. O prejuízo é 846,4% maior do que o registrado em igual período do ano passado, de R$ 166 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 289 milhões no período, ante o desempenho positivo de R$ 575 milhões comparação anual.

Receita líquida

A Receita Líquida consolidada da BRF totalizou R$8,2 bilhões no trimestre, um aumento de 1,9% a/a. Esse crescimento reflete os maiores volumes comercializados (+4,0% a/a) principalmente no Brasil e no mercado Halal (países muçulmanos) porém com uma queda de 2,0% a/a no preço médio durante o período.

A melhor performance comercial no Brasil, decorrente do crescimento no volume de 8,6% a/a e a contínua recuperação de preços em dólar no mercado Halal compensaram as perdas com as restrições do mercado europeu, greve dos caminhoneiros, pelas medidas antidumping impostas preliminarmente pela China, banimento da insensibilização elétrica na fase de abate do frango halal e pelo aumento no preço dos grãos.