Dólar abre em alta cotado a R$ 3,72

O dólar abriu a semana registrando alta de 0,44% na cotação, valendo R$ 3,7228 na venda, depois da ação do Banco Central na última sexta-feira (8), quando conseguiu conter as altas seguidas da moeda norte-americana.

Os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, que anunciam a nova taxa de juros para esta semana.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu a semana em alta de 0,43%, com 73.252 pontos, às 10h20. As ações preferenciais da Petrobras oscilavam no início do pregão, operando em queda de 3,24% às 10h20 e revertendo para uma alta de 2,16% às 10h28.