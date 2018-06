Bovespa acelera alta após abertura positiva em Nova York

A Bovespa passa por uma recuperação nesta segunda-feira, 11, amparada ainda pela abertura positiva dos mercados em Wall Street. Às 11h15, o Ibovespa subia 0,52%, aos 73.319,85 pontos. O índice à vista é beneficiado por uma recomposição de posições por parte do investidor estrangeiro, segundo um operador de renda variável.

No exterior, os agentes estão à espera do encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, marcado para acontecer às 22 horas.

Apesar da indicação de recuperação pela manhã, a semana promete volatilidade. É forte a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) eleve seus juros básicos pela segunda vez este ano, na quarta-feira, e há especulação também de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá decidir, na quinta-feira, sobre o fim de seu programa de compras de bônus soberanos e outros ativos.