Ritual de poucos: um leilão do pré sal visto por dentro

Pela quarta vez em cinco anos, uma centena de pessoas, entre agentes públicos, executivos do petróleo e jornalistas, se reuniu em um hotel para decidir os rumos do pré-sal. Fora, apesar da chuva, ontem não faltou a tradicional tensão entre os soldados que fazem a segurança e petroleiros em protesto. Ainda que em número bem inferior ao de 2013, durante a venda de Libra, eles deram “boas-vindas” às comitivas.

Lá dentro, silêncio. Não se trata de leilão comum, com lances ruidosos. Tudo é feito por meio de envelopes. Às 9h20, após breve apresentação, o mediador anunciou a venda de Uirapuru, filet mignon do dia. Em seguida, representantes dos consórcios, quase todos formados por três multinacionais e, às vezes, a Petrobras, são chamados a depositar propostas lacradas nas urnas. Como em um show de mágica, tudo é verificado. Em segundos, o vencedor é apresentado: quem mais ofereceu petróleo das áreas ao país. Entre uma venda e outra, 30 minutos para que a Petrobras, caso derrotada, decida se vai participar ou não. Às 11h40, tudo liquidado.

Alheio à movimentação, Samuel do Nascimento, 43, circulava pelo saguão. Funcionário de empresa terceirizada da ANP, esperava para desmontar as estruturas do evento. Trabalhando há três dias no hotel, foi o primeiro a chegar e seria dos últimos a sair. “Só sei que é uma reunião do petróleo”, disse. Assentiu com a cabeça ao saber que, no futuro, parte dos dividendos (75%) vai para Saúde e Educação. Mas reclamou ao saber que os compradores eram, em sua maioria, estrangeiros. “Eles podem até pagar caro, mas depois a gente tem que comprar de volta, não é mesmo?”.

Números do leilão

Preferência ajuda Petrobras

O 4º leilão do pré-sal realizado, ontem, em um hotel na orla da Barra da Tijuca, viu três das quatro áreas oferecidas ao mercado serem arrematadas. O menor dos campos não recebeu ofertas, mas o governo tem bons motivos para comemorar. Serão pagos ao Tesouro R$ 3,15 bilhões nos próximos dias, e o ágio médio entre as propostas de petróleo futuro repassado à União e os mínimos previstos em edital foi de 202,3%, um percentual alto.

A Petrobras, porém, não teve um dia de grandes resultados. Foi derrotada nas duas áreas em que houve disputa e só foi exitosa com relação ao campo de Dois Irmãos, onde não houve concorrência. Ainda assim, a estatal exerceu seu direito de preferência pela primeira vez na história do pré-sal e participará de todos os negócios fechados ontem.

No campo mais valioso, Uirapuru, a Petrobras bateu na trave. O consórcio liderado pela estatal, que contava ainda com a britânica BP e a francesa Total, propôs uma taxa de óleo lucro à União apenas 3,04 pontos percentuais menor do que o lance vencedor, de 75,49% em óleo-lucro. A investida foi feita pela americana ExxonMobil, a estatal norueguesa Statoil e a portuguesa Petrogal. Por força da legislação, a Petrobras, ficará com 30% das operações. Na estratégia inicial contava ter 45%.

Na prática, para a Uirapuru, além de um bônus de R$ 2,65 bilhões pagos na celebração do contrato, o governo receberá royalties de 15% da produção e mais a três quartos do lucro final ao longo dos 30 anos de vida do contrato.

“Ficou provado, mais uma vez, que o regime de partilha é exitoso”, disse o diretor-geral da ANP, Décio Oddone. Sobre o conjunto do leilão, ele explicou que expectativa do governo era ficar com 75% dos rendimentos das áreas relacionadas, mas, diante do ágio registrado, essa porcentagem teria passado para mais de 90%. “Isso significa R$ 40 bilhões a mais do que o esperado para a União, estados e municípios”.

No outro campo em que houve disputa, Três Marias, nova derrota da Petrobras. A empresa voltou a reclamar a parte de 30% que lhe cabe. O consórcio encabeçado pela estatal propôs apenas 18% de óleo-lucro, taxa bem abaixo dos 49,95% (ágio de 500%) proposto pela anglo-holandesa Shell em parceria com a americana Chevron. Associada à Statoil e BP, a Petrobras conseguiu arrematar Dois Irmãos com a oferta mínima prevista no edital, 16,43%. O bloco tem a maior extensão, dos quatro, mas potencial bem inferior a Uirapuru. Itaimbezinho, o último e menor bloco, não recebeu lance e deve ser incluído na oferta permanente da ANP.

Das 16 petroleiras habilitadas para a disputa, 11 empresas fizeram propostas. Tirando a Petrobras, protegida pelo formato, a mais agressiva foi a Statoil, que garantiu presença nos dois maiores campos da rodada e pagará R$ 842 milhões em bônus ao governo brasileiro. Para efeito de comparação, a Petrobras dispensará R$ 1,005 bilhão, bem menos do que planejava.