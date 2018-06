Indicador de preços da Ceagesp no atacado cai 3,46% em maio ante abril

O Índice de preços da Ceagesp encerrou o mês de maio com baixa de 3,46% em relação ao mês anterior, influenciado principalmente pelo setor de verduras, que apresentou expressiva queda de 22,59%, compensando, em parte, a forte alta de abril, quando subiu 47%. "O único setor que registrou alta de preços foi o de diversos, com destaque para cebola e batata, diretamente influenciados pela greve dos caminhoneiros", informa em comunicado a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

A companhia explica que o indicador recuou, "apesar de algumas elevações de preços pontuais durante a greve dos caminhoneiros, notadamente de produtos vindos de outros Estados, como abacaxi, mamão, melão, melancia, batata, cebola, entre outros".

No acumulado do ano, o índice registra alta de 4,0%. Para este mês, a expectativa dos técnicos da Ceagesp é de continuidade da redução nos preços por causa do abrandamento das temperaturas nas plantações e da normalização do abastecimento do mercado.

Em maio, o setor de frutas registrou baixa de 1,18%. As principais queda ocorreram nos preços dos mamões havaí (-36,7%) e formosa (-32,1%), da laranja lima (-20,5%), do caju (-20,4%) e da atemoia (-15,8%). As principais altas ocorreram com o limão taiti (82,1%), maracujá azedo (43,1%), pera estrangeira pack's triumph (25,1%), melancia (19,2%) e ameixa estrangeira chilena (14,6%).

O setor de legumes registrou baixa de 4,71%. As principais reduções ocorreram com berinjela japonesa (-32,2%), pimentões amarelo (-25,4%), vermelho (-19,4%) e verde (-18,5%), o pepino japonês (-20,9%), jiló (-20,4%) e ervilha torta (-19,7%). As principais altas ocorreram com beterraba (41,0%), maxixe (9,2%), batata doce rosada (8,0%), mandioquinha (5,2%) e quiabo (4,7%).

O setor de verduras apresentou expressiva baixa de 22,59%. As principais queda ocorreram com coentro (-55,0%), brócolis ramoso (-39,1%) e ninja (-27,3%), couve-flor (-38,4%), alfaces crespa (-37,5%), lisa (-34,4%) e americana (-29,0%), salsa (-36,8%) e rúcula (-35,1%). As principais altas ocorreram com os preços do salsão (15,7%), orégano (15,0%) e repolho (14,6%).

O setor de diversos (cebola, batata, alho, coco seco, ovos) apresentou alta de 7,47%. As principais elevações ficaram por conta da cebola nacional (29,9%), batata beneficiada (27,4%), alho nacional (10,0%) e batata comum (9,4%). As baixas ocorreram apenas nos preços dos ovos brancos (-2,1%), e do alho estrangeiro chinês (-1,8%).

O setor de pescados apresentou redução de 2,22%. As principais baixas ocorreram com lula congelada (-21,4%), pescada (-15,6%), cascote (-13,9%), abrótea (-13,5%) e anchova (-11,8%). As altas foram registradas apenas com salmão (8,0%) e atum (7,6%).

O volume comercializado no entreposto de São Paulo da Ceagesp totalizou, nos cinco meses deste ano, 1.323.097 toneladas, ante 1.378.280 toneladas negociadas no mesmo período de 2017. O desempenho corresponde a uma queda de 4,0%, influenciado, principalmente, pela greve dos caminhoneiros ocorrida nos últimos dias do mês. Os setores de frutas, legumes e diversos foram os que mais reduziram o montante comercializado. O volume totalizado no mês foi de 223.723 toneladas, registrando uma queda expressiva da ordem de 22,7% em comparação a maio de 2017, quando atingiu 289.641 toneladas.

Primeiro balizador de preços de alimentos frescos no mercado, o Índice Ceagesp representa 150 itens da cesta, escolhidos pela importância dentro de cada setor e ponderados de acordo com a sua representatividade.