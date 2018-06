Incertezas no Brasil são importantes e podem impactar Argentina, diz FMI

Chefe de divisão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a América do Sul, Roberto Cardarelli afirmou nesta sexta-feira que há incertezas "importantes" nos mercados financeiros do Brasil, que podem afetar a Argentina. Ele fez o comentário ao ser questionado por jornalistas em uma entrevista coletiva em Washington sobre o pacote de ajuda anunciada ontem aos argentinos. Segundo Cardarelli, além do quadro global, com um aperto monetário gradual nos EUA, "obviamente a incerteza local influi no câmbio no Brasil".

Cardarelli ressaltou, porém, que na opinião dele o Brasil usa "em geral" princípios adequados para a política monetária e financeira. Ele mencionou o fato de que o Brasil tem "condições sólidas" em relação a reservas e que está "bem posicionado" para enfrentar o quadro de estresse.

Além disso, o dirigente do Fundo lembrou que o País tem um "desafio fiscal e de crescimento importante" no futuro. "A agenda para consolidação fiscal no Brasil está muito clara", afirmou. "O próximo governo a ser escolhido na eleição deste ano dará sinais importantes para se saber se haverá avanço ou não nessas questões."

Ao ser perguntado sobre a depreciação do real, Cardarelli comentou que outros países emergentes enfrentaram movimentos similares recentes no câmbio. Ele não quis entrar em mais detalhes sobre o quadro do País, no evento sobre a Argentina, mas disse que o Fundo está disposto a falar sobre outras nações da região, posteriormente.