Em pesquisa pré-Copom, BC questiona instituições sobre impacto de greve

O Banco Central (BC) divulgou nesta sexta-feira, 8, a pesquisa pré-Copom, que é encaminhada às instituições financeiras antes da decisão do Comitê de Política Monetária sobre a Selic (a taxa básica de juros). No documento, o BC questiona as instituições sobre o impacto da greve dos caminhoneiros para o Produto Interno Bruto (PIB).

"Qual é o impacto da greve dos caminhoneiros para o PIB do 2T18 e de 2018, em especial em relação aos seguintes efeitos: a) impacto direto, observado no período da greve; b) compensação da produção, nos meses seguintes; c) impactos indiretos", registra o BC na pesquisa.

As respostas deste questionário por parte das instituições financeiras serão utilizadas pelo Copom como base para a tomada de decisão sobre a Selic, atualmente em 6,50% ao ano. A próxima reunião do Copom ocorre em 19 e 20 de junho.

O questionário divulgado nesta sexta também traz, como de costume, questionamentos do BC sobre as projeções das instituições para índices de preços, taxa de câmbio, Selic, balança comercial e resultado primário em relação ao PIB.

Além disso, há perguntas relacionadas à atividade global em 2018 e 2019, ao comportamento do mercado de trabalho no Brasil, à ociosidade na economia e ao crédito para empresas e famílias.