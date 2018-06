Dólar despenca após intervenção do Banco Central

Após ter encostado nos R$ 4, o dólar despencou 5,5% nesta sexta-feira (8) e agora é cotado em R$ 3,71.

O resultado ocorre após o Banco Central ter anunciado a oferta de US$ 20 bilhões no mercado futuro até o fim da semana que vem, depois de a moeda norte-americana ter atingido o valor mais alto desde 1º de março de 2016.

Além disso, o BC não descarta usar as reservas internacionais do país - US$ 380 bilhões - para evitar uma crise cambial. O dólar turismo, usado por quem viaja ao exterior, caiu 5,3% nesta sexta e chegou a R$ 3,87.