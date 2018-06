Dieese diz que custo de vida varia 0,07% em São Paulo

O Índice do Custo de Vida variou 0,07% entre abril e maio em São Paulo, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A taxa acumulada entre junho de 2017 e maio de 2018 foi de 2,50% e, nos primeiros cinco meses do ano, de 1,15%.

A pesquisa também apontou crescimento nos grupos de alimentação (0,35%), educação e leitura (0,07%), habitação (0,06%), saúde (0,04%), despesas pessoais (0,03%) e despesas diversas (0,03%).

As variações negativas atingiram os grupos equipamento doméstico (-1,05%), recreação (-0,92%), transporte (-0,20%) e vestuário (-0,10%).

No grupo alimentação, registraram aumento os subgrupos produtos in natura e semielaborados (0,53%), alimentação fora do domicílio (0,32%) e indústria da alimentação (0,13%).

Combustível

A pesquisa Dieese, entre abril e maio, encontrou uma queda no preço do álcool de -5,68% por conta da safra da cana.

Paralelamente, a gasolina aumentou 1,16% e o diesel, 4,40%.