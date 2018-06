Comunicado do Business Wire :Acelity

A Acelity L.P. Inc., maior empresa de tratamento de ferimentos o mundo, e a Crawford Healthcare, uma empresa de rápido crescimento na área de dermatologia e tratamento avançado de ferimentos, com sede no Reino Unido, anunciaram hoje um acordo para a Acelity adquirir a Crawford e todos os seus ativos. Os termos do contrato não foram divulgados.

Com a aquisição da Crawford, a Acelity amplia seu portfólio de curativos avançados para ferimentos (advanced wound dressings, AWD), fortalecendo sua posição como líder global de tratamento avançado de ferimentos.

A Crawford Healthcare é líder reconhecida no desenvolvimento e comercialização de tratamentos inovadores no cuidado e recuperação da pele. O portfólio de curativos para ferimentos da Crawford inclui um conjunto de superabsorventes KerraMax Care®, KerraFoam e KerraCel, líderes de mercado, nas categorias de espuma e AWD de fibra gelificante antimicrobiana, respectivamente.

As linhas de curativos avançados para ferimentos da Crawford complementam o portfólio AWD atual da Acelity, que inclui o curativo matriz de colágeno PROMOGRAN PRISMA?, assim como a família de curativos TIELLE? e os curativos ADAPTIC?. A linha ampliada de curativos avançados combinados com as plataformas de terapia para ferimentos por pressão negativa, líderes da indústria, forma o portfólio de tratamento de ferimentos mais amplo do mundo. Além dos seus produtos comerciais, a Acelity vai adquirir as capacidades de P&D e as operações de manufatura inovadoras da Crawford, sediada em Cheshire, Reino Unido.

"A talentosa equipe da Crawford, sua linha altamente complementar de curativos avançados para ferimentos e seu histórico de inovação voltado para o paciente, faz da empresa uma parceira extraordinária para acelerar nosso crescimento global", disse R. Andrew Eckert, presidente e diretor executivo da Acelity. "Esta transação solidifica nossa capacidade de oferecer a linha de soluções de tratamento de ferimentos mais abrangente, e nos permitirá criar e consolidar posições de liderança em segmentos de mercado de alto crescimento; expandir e fortalecer nossas relações com os clientes e aprimorar a expertise em inovação para o benefício de médicos e pacientes de todo o mundo."

Richard Anderson, diretor executivo da Crawford Healthcare, afirmou: "O rápido crescimento da empresa tem sido possivel por causa do nosso investimento voltado a produtos inovadores, que foram clinicamente comprovados quanto à melhoria nos resultados dos pacientes. Fazer parte da maior empresa de tratamento de ferimentos do mundo vai nos fornecer a escala para otimizar nosso potencial nos EUA (o maior mercado global), e a capacidade de melhor acessar e crescer em outros mercados internacionais, com os produtos de tratamento de ferimentos mais avançados da categoria."

Richard Anderson continuará dirigindo a organização Crawford e seus produtos continuarão inteiramente disponíveis para médicos e clientes, já que as duas empresas trabalham juntas na formação de planos de integração para o restante do ano.

Sobre a Acelity

A Acelity L.P.Inc. é a marca global mais avançada em tratamento avançado de ferimentos, comprometida em desenvolver soluções de cura inovadoras para clientes e pacientes em todo o espectro de tratamentos. Sua subsidiária, a KCI, é a marca mais acreditada em tratamento avançado de ferimentos. O incomparável portfólio de produtos da KCI está disponível em mais de 90 países e agrega valor por meio de soluções que aceleram a cura e lideram o setor em termos de qualidade, segurança e experiência do cliente. Comprometida com a promoção da ciência da cicatrização, a KCI define o padrão da inovação em terapia avançada líder de ferimentos. Sediada em San Antonio, Texas, a Acelity tem quase cinco mil funcionários no mundo inteiro.

Sobre a Crawford Healthcare

A Crawford Healthcare uma empresa internacional de rápido crescimento, dedicada a desenvolver tratamentos dermatológicos inovadores e eficazes, tratamento de lesões, e produtos de diagnóstico para tratamento e reparação da pele. A empresa trabalha com profissionais de saúde há mais de 15 anos a partir do escritório central internacional da empresa controladora, Crawford Healthcare Holdings plc ("Crawford Group"), em Knutsford, Cheshire, Reino Unido. No início de 2013, o Crawford Group ampliou suas operações e abriu um escritório em Doylestown, Pennsylvania, nos Estados Unidos, que se concentra no portfólio de produtos de tratamento avançado de ferimentos da empresa.

