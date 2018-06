ANTT reafirma que tabela de frete divulgada na quinta está suspensa

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reafirmou, por meio de nota, que os efeitos da Resolução nº 5821/2018, divulgada na noite de quinta-feira, 7, e que aborda a tabela com valores mínimos de fretes, estão suspensos. Esse foi o compromisso assumido pelo ministro dos Transportes, Valter Casimiro, em reunião na noite de quinta com lideranças do movimento.

"Na manhã de hoje (8/6), a ANTT se reúne com entidades representativas do setor de cargas para rediscutir a tabela de preços mínimos de frete. O encontro é puramente técnico e não produzirá efeitos imediatos", informa a agência. "As questões técnicas da tabela continuarão em discussão na Agência e com o setor, a fim de chegar a uma solução que harmonize os interesses de produtores, transportadores e sociedade."