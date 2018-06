Vendas de implementos rodoviários crescem 55% até maio, revela Anfir

O número de veículos emplacados no setor de implementos rodoviários cresceu 55% de janeiro a maio ante o mesmo período do ano passado. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), foram 31,532 mil emplacamentos no mercado interno. "Temos um movimento bastante consistente de recuperação de mercado apesar de a economia não dar sinais uniformes de crescimento", afirmou o presidente da Anfir, Norberto Fabris, por meio de nota.

A maior alta foi no segmento pesado, de reboques e semirreboques, que de janeiro a maio entregou 15,690 mil produtos, 81,3% acima dos primeiros cinco meses de 2017, puxado principalmente pelo agronegócio, segundo a entidade. Em cinco meses, o segmento leve, de carroceria sobre chassis, apresentou aumento de 36,4%, para 15,842 mil produtos na mesma comparação.

A associação destaca que apenas em maio, o segmento pesado registrou seu melhor desempenho desde maio de 2015, com 3,541 mil unidades ante 2,390 mil três anos atrás. Já no segmento de leves, o comparativo foi com maio de 2016, tendo 3,401 mil produtos entregues contra 3,071 mil dois anos antes.