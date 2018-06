Temer: incerteza eleitoral não traz riscos para a economia

O presidente Michel Temer disse hoje (7) não acreditar que a incerteza do quadro eleitoral traga riscos para a economia brasileira. Ele defendeu que o eleitor examine o programa do candidato. O presidente concedeu entrevista exclusiva à jornalista Roseann Kennedy, no programa Nos Corredores do Poder, da TV Brasil.

"Acho que o voto será no programa; não na pessoa", afirmou. Segundo Temer, os pré-resultados das pesquisas causam "preocupações nas pessoas", mas avalia que os candidatos terão cautela e saberão se conduzir ao longo da campanha.

Ele disse que a reforma da Previdência precisará ser debatida e continuará no horizonte dos governantes. "Falar contra as reformas traz instabilidade para o mercado", declarou. "Eu acho que pouco a pouco os candidatos vão ver que é importante a continuidade do nosso programa de governo".

