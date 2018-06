Ministro diz que nova tabela reduz os preços do frete em cerca de 20%

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, disse hoje (7) que a nova tabela com preço mínimo do frete para o transporte rodoviário de cargas, publicada hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mostrou uma redução de 20%, em média, nos preços praticados na primeira tabela, publicada em 30 de maio. Segundo ele, representantes dos caminhoneiros e também do setor produtivo já tiveram conhecimento da nova tabela em reunião no Ministério dos Transportes.

“O Ministério dos Transportes fez a reunião do fórum dos caminhoneiros, onde teve também a participação das trades do agronegócio. Os caminhoneiros entenderam que a tabela está bem próxima do que já era aplicado no mercado e os aprimoramentos vão ser realizados na consulta pública”.

Na próxima semana, a ANTT publicará um chamamento público. Serão realizadas audiências públicas para aperfeiçoamento de eventuais distorções da nova tabela. Segundo o ministro, a primeira tabela já existia, mas não fixava um preço mínimo, sendo apenas uma referência.O estabelecimento de preços mínimos para os fretes foi uma das reivindicações da greve dos caminhoneiros.

“Na negociação feita com a associação dos caminhoneiros, nós nos comprometemos a publicar essa tabela junto com a medida provisória, já conhecida pelo mercado. Quando foi publicada a medida provisória e vinculou-se ao preço mínimo, identificou-se a distorção em relação aos custos por eixo. Por isso que a gente optou por já fazer essas correções”, explicou Casimiro.