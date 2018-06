Irei ao G-7 defender nosso país no comércio, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que está se preparando para ir à reunião de líderes do G-7, no Canadá, "para lutar por nosso país no comércio". Em mensagem no Twitter, Trump comentou que, na opinião dele, "nós temos os piores acordos comerciais já feitos".

O presidente americano lembrou ainda que, em seguida, irá para Cingapura, para uma reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para discutir o "problema nuclear" norte-coreano. O governo dos EUA quer que o regime de Pyongyang desista de seu programa nuclear.

Trump ainda comentou em outra mensagem que espera que Alice Johnson "tenha uma vida maravilhosa". A mulher, de 63 anos, havia sido condenada por narcotráfico à prisão perpétua, mas recebeu o perdão presidencial de Trump, dias após a socialite Kim Kardashian pedir que ele concedesse a clemência.