Investimentos iniciam segundo trimestre do ano com aumento de 2,5%

Os investimentos iniciaram o segundo trimestre deste ano com crescimento de 1,5%. É o que aponta o Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), divulgado hoje (7) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Esse crescimento do indicador do Ipea foi registrado em abril na comparação com março, na série com ajuste sazonal.

Segundo o Ipea, esta foi a terceira variação positiva dos investimentos, que avançaram 2% no trimestre terminado em abril. Na comparação com abril de 2017, o indicador atingiu patamar 13,1% superior. No acumulado em 12 meses, após 44 períodos de retração, o indicador teve resultado positivo, com alta de 1,4%.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came), cuja estimativa corresponde à produção interna, retiradas as exportações e acrescidas as importações, avançou 2,9% em abril.

O indicador de construção civil avançou 1,1% na série dessazonalizada. Ainda assim, o setor encerrou o trimestre terminado em abril com pequena retração de 0,1% ante o período imediatamente anterior.