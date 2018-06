Investimentos cresceram 1,5% em abril ante março, diz Ipea

Antes da greve dos caminhoneiros abater a atividade econômica na segunda quinzena de maio, os investimentos avançaram 1,5% em abril ante março, conforme estimado pelo Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). O índice, calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplica (Ipea) procura antecipar a variação da FBCF, medida dos investimentos no Produto Interno Bruto (PIB).

No primeiro trimestre, a FBCF avançou 0,6% ante o quarto trimestre de 2017, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao divulgar os dados do PIB, no último dia 30.

Na série do Indicador Ipea de FBCF, a alta de abril foi a terceira seguida. No trimestre móvel terminado em abril houve avanço de 2,0% em relação ao trimestre móvel imediatamente anterior. Já ante abril de 2017, o avanço no índice do Ipea foi de 13,1%.

Uma diferença em relação ao comportamento da FBCF verificado no primeiro trimestre foi o desempenho da construção civil.

Segundo o indicador do Ipea, o componente da construção civil nos investimentos avançou 1,1% em abril ante março. Já o consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came, formado pela produção interna líquida das exportações e acrescida das importações) cresceu 2,9% na mesma base de comparação.

"Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o bom desempenho foi generalizado. O destaque foi o Came, cuja expressiva alta de 33,1% foi, em parte, explicada por uma base de comparação reduzida em abril de 2017", diz a nota publicada nesta quinta-feira, 7, no blog da Carta de Conjuntura do Ipea.