Fazenda dá aval ao município de São Paulo em contrato de R$ 200 mi com Santander

O Ministério da Fazenda autorizou a concessão de garantia da União ao município de São Paulo em contrato de empréstimo de R$ 200 milhões firmado com o Banco Santander. O contrato terá a interveniência do Santander e também do Banco do Brasil.

Segundo despacho com a decisão publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 7, os recursos serão destinados à execução do programa habitacional denominado "Casa da Família".