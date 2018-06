Dólar sobe para R$ 3,90 com valorização de 1,69%

A cotação do dólar voltou a subir nesta quinta-feira (7), valendo R$ 3,9023 na abertura do mercado financeiro com valorização de 1,69%.

A moeda norte-americana ultrapassou a barreira dos R$ 3,91, o que não ocorria desde março de 2016. Ontem, a cotação chegou a R$ 3,8371.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu nesta quinta (7) novamente em queda, caindo 2,04%, com 74.567 pontos, às 10h10.

As ações da Petrobras acompanhavam a tendência de queda, com desvalorização das ações preferenciais, que dão direito a pagamento de lucros e dividendos, de 2,57% na abertura do pregão.