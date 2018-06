Comunicado do Business Wire :Workiva

Workiva (NYSE:WK), líder em soluções de colaboração de dados, relatórios e conformidade, anunciou hoje que está expandindo sua plataforma Wdesk com o Wdata, que combina novos recursos de preparação de dados com conectores e APIs existentes para capturar, enriquecer e conectar facilmente grandes conjuntos de dados ao Wdesk.

Wdata amplia os poderosos recursos de links, auditoria e controle dentro do Wdesk para proporcionar aos clientes do mundo inteiro as ferramentas necessárias para aprimorar a colaboração de dados, automatizar relatórios e análises e oferecer suporte à transformação financeira por suas empresas.

O Wdata foi desenvolvido para que as equipes do setor financeiro coletem, preparem e interpretem conjuntos de dados em massa a partir de sistemas estruturados em nuvem, no local e híbridos, e de planilhas de áreas de trabalho, assim como de planilhas Wdesk. Com uma experiência fácil, do tipo arrastar e soltar, os usuários serão capazes de centralizar os dados de diversas origens - incluindo sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), recursos humanos, vendas, operações e governança, risco e conformidade (GRC) - em uma plataforma segura e em nuvem.

Os usuários de Wdata integram seus dados externos ao Wdesk para a realização de relatórios e análises mais rápidos e confiáveis com links, comentários dinâmicos, colaboração controlada, permissões granulares e trilhas de auditoria claras.

"A transformação financeira para a era moderna começa com o Wdata e termina com o Wdesk", disse Matt Rizai, presidente e diretor executivo da Workiva. "Nossos clientes são capazes de eliminar erros de dados, garantindo qualidade e controle durante todo o processo de análise e de relatório financeiro - desde a descoberta inicial até os relatórios finais para o gerenciamento, diretorias e reguladores."

Os principais benefícios do Wdata e Wdesk incluem:

Dados financeiros enriquecidos, consolidados na nuvem Os dados são facilmente capturados, preparados e agregados a partir de fontes diferentes em uma plataforma segura com base em nuvem, sem configuração complexa.

Mais acesso a melhores dados A conectividade robusta expande o acesso e a usabilidade de grandes volumes de dados, proporcionando à pessoa certa acesso aos dados certos. Os usuários criam e modelam facilmente relatórios e análises vinculados a dados para o que precisam, quando e onde for necessário.

Relatórios automatizados gerados posteriormente A narrativa está vinculada a dados em documentos, planilhas e apresentações, para que qualquer alteração seja atualizada instantaneamente em todos os relatórios e análises posteriores.

Última milha de garantia de dados A qualidade, a transparência e o controle dos dados são mantidos durante todo o processo de análise e relatório financeiro - desde a descoberta até os relatórios finais - para eliminar o risco de erros.

Visão de negócio acelerada e tomada de decisão aprimorada A colaboração simplificada de dados proporciona às equipes do setor financeiro mais tempo para uma melhor visão e análise. Uma maior transparência e consistência dos dados proporciona confiança nas tomadas de decisão com base em dados.

Sobre a Workiva

A Workiva fornece o Wdesk, uma plataforma em nuvem para empresas líder em colaboração, relatórios e conformidade de dados, usada por milhares de empresas do mundo inteiro, incluindo mais de 70% das empresas listadas na Fortune 500®. Empresas de todos os tamanhos, governos estaduais e locais e instituições educacionais utilizam o Wdesk para ajudar a reduzir riscos, melhorar a produtividade e obter confiança em suas decisões com base em dados. Para mais informações sobre a Workiva (NYSE:WK), acesse workiva.com.

