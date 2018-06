Comunicado do Business Wire :Plarium Global Ltd.

Plarium, a desenvolvedora de jogos sociais para celulares com mais de 250 milhões de usuários no mundo todo, anunciou hoje o lançamento do jogo Lost Island, que é uma aventura do gênero "Blast", com uma narrativa imersiva e complexa coleta de itens, além de um sistema de inventário que influencia as partidas. O jogo contém 750 níveis únicos, além do maior grid de enigmas dentre todos os jogos do gênero.

Os jogadores começam suas jornadas ao chegarem numa ilha recém-comprada, com a esperança de criar um lar confortável para os habitantes que residem lá. Porém, os moradores locais espalham rumores sobre ruínas assombradas, relíquias estranhas e tempestades bizarras dizendo que os responsáveis por tudo isso eram da antiga civilização que ocupava a ilha centenas de anos atrás. Logo em seguida, Ellie, uma arqueóloga inteligente e curiosa, se junta ao jogador para tentar desvendar os perigosos mistérios da ilha, além de auxiliar na renovação dela.

"O Lost Island é o primeiro jogo do estilo "blast" que tem uma narrativa completa para o jogador. As vozes ajudam a trazer os personagens à vida," disse Dima Karger, Produtora & Diretora de Arte de Design de Jogos na Plarium. "Queríamos elevar o nível do gênero ao fornecer uma jogabilidade mais rápida, além de desenvolver uma trama mais envolvente que cria um jogo coeso, e não simplesmente uma sequência de fases."

Veja algumas das funcionalidades principais do Lost Island:

-- O maior grid do gênero "Blast": o Lost Island oferece uma experiência mais estratégica, com um grid de 12 x 9, deixando os enigmas maiores e mais complexos.

-- Mais de 750 níveis e centenas de tarefas: os jogadores vão poder interagir com vários personagens, todos com personalidades únicas. Além disso, os personagens oferecem tarefas que recompensam os jogadores com itens úteis, que ajudam na resolução dos enigmas.

-- O novo Super Intensificador: o Lost Island incorpora novas mecânicas ao gênero "Blast". Uma delas é a Pérola de Arco-íris, que pode retirar completamente uma cor do grid. Os jogadores podem recarregar essa Pérola usando outros intensificadores que são fornecidos durante o jogo.

-- Um design imersivo para uma exploração quase ilimitada: durante a jornada, os jogadores resolverão mistérios em 5 partes diferentes da ilha, cada uma com design e personagens únicos.

-- Sistema complexo de inventário: os jogadores podem coletar itens e equipamentos para usá-los durante as tarefas.

"O Lost Island é o resultado do que aprendemos com vários anos de desenvolvimento de jogos de estratégia e RPG, elevando o jogo a um nível de imersão que está em falta em muitos jogos casuais," disse Gabi Shalel, CMO da Plarium. "O jogo fornece uma diversão rápida, partidas viciantes e um design dinâmico que são os elementos clássicos do gênero. Porém, junto com isso tudo, vem uma história bem desenvolvida, além de um sistema de coleta de itens que afeta a experiência do jogador."

O Lost Island: Uma Aventura está disponível para usuários do mundo todo em chinês (simplificado & tradicional), inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol, turco e português. Ele pode ser acessado na App Store e na Google Play.

Sobre a Plarium

Fundada em 2009, a Plarium Global Ltd. dedica-se a criar a melhor experiência móvel e social para jogadores assíduos e casuais em todo o mundo. Com mais de 250 milhões de usuários registrados, temos orgulhos de ser constantemente classificados entre os principais desenvolvedores de jogos do Facebook. A Plarium emprega mais de 1.200 pessoas e está sediada em Israel, com sete escritórios e estúdios de desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos. Nossos jogos móveis e sociais estão disponíveis em todas as principais redes sociais, incluindo Facebook, VKontakte, Odnoklassniki e Mail.ru, além de navegadores, iOS e Android. A Plarium foi adquirida pela Aristocrat em outubro de 2017 e opera como uma subsidiária integral.

