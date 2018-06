Com instabilidade, dólar dispara e fecha em R$ 3,92

Com a instabilidade política e econômica no Brasil, o dólar comercial disparou nesta quinta-feira (7) e fechou cotado em R$ 3,925, com alta de 2,24%.

Ao longo do dia, a moeda norte-americana chegou a subir mais de 3% e alcançou R$ 3,968. A previsão de analistas financeiros é a de que, até outubro, o dólar alcance R$ 4.

O Banco Central tentou conter a disparada da moeda e vendeu integralmente a oferta adicional de até 40 mil novos swaps cambiais, totalizando US$ 2 bilhões. Antes, a instituição vendera todo seu lote programado.

Queda da bolsa

O índice Ibovespa caiu 2,98%, para 73.851,41 pontos. O mercado brasileiro tem oscilado devido à aproximação das eleições presidenciais de outubro e com o fato das pesquisas de intenção de voto não sinalizarem para a vitória de nenhum candidato que se comprometa com o ajuste fiscal.

Ao mesmo tempo, há expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos, o que atrai os investidores para lá. A decisão do Federal Reserve (FED) será na semana que vem.