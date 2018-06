Argentina acorda crédito de US$ 50 bilhões com FMI, diz ministro

O Fundo Monetário Internacional (FMI) acordou dar à Argentina um empréstimo de "stand by" de 50 bilhões de dólares com um prazo de três anos, anunciou nesta quinta-feira (7) o ministro da Fazenda, Nicolás Dujovne.

"Fomos ao FMI para evitar uma crise", disse o ministro em coletiva de imprensa em Buenos Aires. O entendimento contempla uma meta de déficit fiscal primário (antes do pagamento da dívida) de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, frente aos 3,2% previstos no orçamento.

