Anac promove audiências presencias para debater concessão de 13 aeroportos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) avisou no Diário Oficial da União (DOU) que realizará quatro audiências presenciais para discutir o processo de concessão de 13 aeroportos: Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Vitória (ES), Macaé (RJ), Cuiabá (MT), Sinop (MT), Barra do Garças (MT), Rondonópolis (MT) e Alta Floresta (MT).

As sessões públicas serão realizadas em Vitória, no dia 15 de junho; Brasília, em 18 de junho; Cuiabá, no dia 19 de junho; e Recife, no dia 21 de junho.

Os debates fazem parte do processo de consulta pública aberto no último dia 29 de maio pela agência para discutir os estudos e as minutas de edital e contrato das concessões. Os interessados podem enviar contribuições à Anac por meio de formulário eletrônico até o dia 13 de julho.