Produção de veículos cai 20% com greve dos caminhoneiros, diz Anfavea

A produção de veículos no país registrou queda de 20,2% em maio, na comparação com abril, conforme divulgado nesta quarta-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A greve dos caminhoneiros reduziu, segundo estimativas da entidade, em 70 mil a 80 mil unidades a produção do setor.

De acordo com a Anfavea, a expectativa é que a produção seja recuperada ao longo dos próximos dois meses. “Temos flexibilidade para trabalhar aos fins de semana, fazer hora extra”, disse o presidente da entidade, Antonio Carlos Botelho Megale. Segundo ele, as fábricas retomaram a produção de veículos na última segunda-feira (4), mas é possível que algumas peças ainda faltem durante este mês de junho em algumas montadoras.

A comercialização de veículos novos teve queda de 7,1% em maio na comparação com abril. Em relação a maio do ano anterior, houve alta de 3,2%. No acumulado desde janeiro, foi registrada alta de 17%, na comparação com o mesmo período de 2017. A Anfavea avalia que o impacto da greve dos caminhoneiros também foi forte sobre as vendas, com estimativa de perda de 25 mil unidades no período de paralisação, de aproximadamente uma semana.

Exportação

A exportação de veículos montados teve queda de 17% em maio, na comparação com abril. Em relação a maio de 2017, foi observada queda de 17,3%. No acumulado, houve crescimento de 1,6%. A estimativa é que o país perdeu cerca de 15 mil embarques com a greve dos caminhoneiros.

“Muitos carros ficaram retidos nas fábricas, sem chegar aos portos. A gente acredita que pode recuperar [os números de exportação], pois são contratos firmados. Mas sempre há uma preocupação”, disse Megale. Outro motivo de apreensão citado pelo presidente da Anfavea foi o problema cambial e o aumento de juros na Argentina, que responde por 76% dos embarques brasileiros.

Crise dos caminhoneiros

Megale acredita que as medidas tomadas pelo governo federal para controlar a greve dos caminhoneiros ocorreram num momento difícil. “Mas acredito que [o governo] está estudando novas fórmulas. Não faz sentido a Petrobras ter prejuízo, após a recuperação importante”, disse. Ele defende a previsibilidade nos preços do combustível, mas é contra o subsídio do diesel.

Apesar do reflexo negativo da greve, as previsões de resultados para o final do ano foram mantidas. Megale informou que uma revisão dos valores deve ser feita no próximo mês, quando as montadoras tiverem uma ideia melhor de suas perdas. A estimativa de aumento na produção é de 13,2%, na comercialização, de 11,7%, e quanto às exportações, espera-se alta de 5%.