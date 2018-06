Exportação de veículos cai 17,3% em maio ante maio de 2017, diz Anfavea

As exportações de veículos caíram 17,3% em maio ante igual mês do ano passado, com o embarque de 60,7 mil unidades, informou nesta quarta-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Em relação a abril, o volume apresenta recuo de 17%. As vendas para o exterior também foram afetadas pela greve dos caminhoneiros.

No acumulado de janeiro a maio, as montadoras instaladas no Brasil enviaram 314 mil veículos para outros países, alta de 1,6% na comparação com igual intervalo de 2017.

Em valores, as exportações de veículos somaram US$ 1,134 milhão em maio, baixa de 8,6% sobre o resultado de maio do ano passado e de 15,1% em relação a abril.

No acumulado do ano, o montante chega a US$ 5,739 milhões, alta de 13,6% ante o desempenho de igual período de 2017.