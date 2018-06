Dólar fecha em alta e chega a R$ 3,83

O dólar voltou a subir nesta quarta-feira (6), chegando a R$ 3,8384 na venda, com alta de 0,74%. Este é o maior valor de fechamento desde o dia 2 de março de 2016, quando a moeda ficou em R$ 3,88.

Com isso, a moeda acumula uma valorização de 2,72% em junho e de 15,81% no ano. Na última terça-feira (5) o dólar comercial também teve alta e fechou o pregão vendido a R$ 3,81.

Segundo especialistas, a volatilidade recente da moeda norte-americana pode ser explicada tanto por fatores externos como internos, como as expectativas para as eleições de outubro.

Ibovespa fecha em baixa

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) fechou em baixa pelo segundo dia consecutivo, registrando queda de 0,76%, com 76.090 pontos. O volume financeiro na bolsa nesta sessão somava R$ 12,1 bilhões.

As ações preferenciais da Petrobras, com direito a pagamento de lucros de dividendos, também fecharam hoje em queda de 1,87%, com a mesma tendência de ontem quando caiu 5,3%.