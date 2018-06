Comunicado do Business Wire :Gemalto

A Gemalto, líder mundial em segurança digital, anunciou hoje o lançamento de uma nova solução virtual de criptografia de rede, a SafeNet Virtual Encryptor CV1000 como parte de seu investimento contínuo para atender às necessidades de segurança de dados em constante mudança de organizações em todo o mundo.

(A Gemalto realizará um webinar intitulado "Network Encryption at the Flip of a Switch: Implementing Virtualized Network Encryption to Secure SD-WANs", em 21 de junho às 15h, horário da Europa Central. Clique aqui para se inscrever.)

Hoje, as empresas e os prestadores de serviços estão cada vez mais usando tecnologias de virtualização de funções de rede (NFV) e redes definidas por software (SDN) para projetar, implantar e gerenciar suas redes e serviços baseados na nuvem. Essas tecnologias baseadas em software proporcionam custos e benefícios operacionais às organizações, por moverem funções de rede de dispositivos de hardware de criptografia de rede dedicados para servidores virtuais. Entretanto, estas tecnologias podem também apresentar desafios adicionais de segurança para proteger dados confidenciais que são executados nas redes com a arquitetura virtualizada.

Aproveitando a segurança e o desempenho comprovados da família SafeNet High Speed Encryptor baseada em hardware, o SafeNet Virtual Encryptor CV1000 é um dispositivo de segurança virtual reforçado projetado para proteger dados em movimento em redes de área ampla (SD-WAN) definidas por software e redes tradicionais. Desenvolvido pelo parceiro de criptografia de alta velocidade da Gemalto, Senetas (ASX: SEN), o SafeNet Virtual Encryptor CV1000 pode criptografar dados em movimento com taxas de dados de até 5 Gbps.

"Cada vez mais organizações estão adotando as vantagens das redes virtualizadas para oferecer escalabilidade econômica, flexibilidade e gerenciamento no perímetro da rede. Consequentemente, os serviços de rede exigem criptografia virtualizada confiável para a segurança eficiente dos dados", disse Todd Moore, vice-presidente sênior de produtos de criptografia da Gemalto. "O lançamento de uma solução virtual de criptografia de rede pela Gemalto redefine a segurança do tráfego de dados na rede, fornecendo a criptografia e a agilidade necessárias para garantir que os dados confidenciais e as transmissões permaneçam seguros, independentemente do design da arquitetura da rede."

As soluções de criptografia para o tráfego de redes da SafeNet estão transformando este mercado sendo as primeiras a oferecer o Modo Independente de Transporte que permite que as organizações criptografem dados através de links WAN mistos de alta velocidade (Camadas 2, 3 e 4). Agora as organizações poderão obter o melhor desempenho com uma criptografia de tráfego segura, independentemente da camada de rede. Este recurso está atualmente disponível para o SafeNet Virtual Encryptor CV1000 e estará disponível para as soluções de criptografia para o tráfego de redes baseados em hardware no final deste ano.

"Enquanto as organizações adotam cada vez mais aplicativos baseados na nuvem e usam vários tipos de rede, da Ethernet ao MPLS, a Senetas e a Gemalto seguem a frente no fornecimento de criptografia simultânea de tráfego de rede multicamada para garantir o melhor desempenho e segurança de rede disponível hoje", disse Andrew Wilson, diretor executivo da Senetas.

Os principais recursos e benefícios do SafeNet Virtual Encryptor CV1000 incluem:

-- A funcionalidade de rede virtualizada reduz a dependência de dispositivos de hardware de criptografia de rede dedicados para empresas e operadoras de rede.

-- O custo operacional reduzido torna o SafeNet Virtual Encryptor CV1000 até 10 vezes mais econômico do que os dispositivos baseados em hardware.

-- A escalabilidade e a implantação otimizada permitem que as organizações configurem uma máquina virtual para proteger os dados na rede, ao invés de precisarem implantar fisicamente o hardware em cada extremidade da mesma.

-- A agilidade nas funções de criptografia em todas as camadas de rede com o Modo Independente de Transporte, fornecendo a capacidade de criptografar o tráfego entre as camadas 2, 3 e 4 com desempenho otimizado e robusto, incluindo suporte a algoritmos personalizados.

-- A função opcional do gerenciamento combinado de chaves criptográficas integra o SafeNet Virtual Encryptor CV1000 com o SafeNet KeySecure para um aprimorado gerenciamento de ciclo de vida das chaves.

