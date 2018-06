Comunicado do Business Wire :CNIM

Como participante líder da Defesa e Segurança na França e internacionalmente, o Grupo CNIM apresenta em seu estande H 267 | pavilhão 5Aseus sistemas e equipamentos inovadores para a Projeção e Proteção das Forças Armadas.

Em face das ameaças em constante mudança e necessidades de capacidade, a CNIM está oferecendo soluções cruzadassob medida, enquanto sua subsidiária Bertin Technologies continua a expandir sua gama de produtos no campo de optrônica e detecção de ameaças CBRN.

A Bertin agora oferece uma ampla gama de soluções de vigilância após a aquisiçãoem 2017do Exensor, líder mundial no fornecimento de sensores e redes para proteção de locais sensíveis.

Bertin IT complementa esta oferta de Proteção das Forças Armadas e Governos com inteligência cibernética confiável e eficiente bem como soluções de segurança cibernética.

A Eurosatory 2018 será a ocasião para a Bertin lançar diversas soluções para a proteção das Forças Armadas em terra e segurança cibernética:

-- SaphyRAD MS: um medidor inovador de radiação com uso militar em sondas múltiplas para ambiente severo e situações de emergência

-- A expansão da gama optrônica da Bertin:CamSight: uma família de módulos de câmara compactos e leves para melhor visão noturna e diurna PeriSight Zoom: um novo sistema de câmeras de optrônica dedicado a veículos militares, para visão confiável diurna e noturna de longo alcance

-- Crypto Crossing: uma solução altamente segura de entrada de email concebida pela Bertin IT

Exensor e soluções CNIM também serão mostrados no estande:

-- Solução Flexnet comprovada para redes de sensores de solo sem supervisãodo Exensor, líder mundial no campo da vigilância

-- Umaversão modernizada de Pontes Flutuantes Motorizadas (PFM) para o Exército Francês

-- Os sistemas de projeção de força terrestre Modular assault Bridge (PTA) com desempenhos aperfeiçoados

