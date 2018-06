Abinee percebe crescimento de 19,5% na produção de eletroeletrônicos em abril

A produção industrial de produtos e equipamentos elétricos e eletrônicos cresceu em abril 19,5% a mais que no mesmo mês em 2017, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compilados pela área técnica da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). O desempenho foi estimulado, principalmente, pela expansão de 32,9% na área eletrônica. A área elétrica voltou a ter contribuição positiva, com crescimento de 7,9%, reagindo à queda de 7,8% observada em março.

No segmento eletrônico, foram expressivos os acréscimos de 42,9% na produção de equipamentos de informática e de 48,3% de aparelhos de áudio e vídeo.

No acumulado de janeiro a abril, a produção industrial do setor eletroeletrônico cresceu 13% em relação ao mesmo período de 2017. Essa elevação foi estimulada pelo incremento de 27,7% na área eletrônica, visto que o aumento na produção da área elétrica foi bem mais modesto, de 0,7%.

Segundo o presidente da Abinee, Humberto Barbato, os resultados são positivos, apesar da baixa base de comparação. Ele destaca, entretanto, que as empresas estão apreensivas com o decorrer do ano. "O processo de retomada da atividade industrial pode ser comprometido em virtude da instabilidade política e de medidas anunciadas pelo governo Temer, como a reoneração da folha e o fim do Reintegra", queixa-se o executivo.