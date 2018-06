Maia inclui projeto que abre mercado aéreo a 100% de capital estrangeiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu uma nova sessão no plenário no início da noite desta terça-feira, 5. Na sessão aberta, Maia colocou o projeto que autoriza 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas em operação no mercado brasileiro como primeiro item da pauta.

Assessores da liderança do governo que estão no plenário dizem que ainda há parlamentares resistentes ao projeto apoiado pelo governo, que abre totalmente o mercado às estrangeiras. Por isso, Maia está reunido com líderes para tentar um acordo sobre o projeto. O texto incluído na pauta é o PL 2724/2015 de autoria do deputado Carlos Eduardo Cadoca (PCdoB-PE).

Atualmente, a lei prevê que companhias aéreas com sede no Brasil só podem ter até 20% de capital estrangeiro e a direção deve ser "confiada exclusivamente a brasileiros".