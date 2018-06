Maia diz que pretende concluir votação do projeto do Cadastro Positivo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 5, que pretende concluir ainda nesta terça a votação do projeto do novo cadastro positivo. O texto-base da matéria já foi aprovado há algumas semanas, mas falta ainda a votação de destaques, ou seja, sugestões de mudanças nesse texto principal.

Maia afirmou que, mesmo com a Copa do Mundo e as festas juninas, a Câmara continuará trabalhando. "Só vamos ter problema na última semana, que é a semana que junta com a semana de São João do Nordeste. Então, temos três semanas para trabalhar, tem projetos na pauta, tem o projeto do cadastro positivo, que vamos terminar hoje, tem a da duplicata e do distrato", disse.

Na entrevista, Maia também defendeu cautela na proposta de anistia para multas de caminhoneiros, reivindicação da categoria, que paralisou o País durante greve de quase duas semanas. "Anistia tem que tomar cuidado, porque precisa ser feito com muito cuidado. Tem que avaliar para que, se for à frente com isso, não seja uma sinalização de que suas atitudes não têm consequência", declarou.

Para o presidente da Câmara, a pauta da anistia deve ser discutida junto com as medidas provisórias (MPs) que integram o pacote para atender aos caminhoneiros. "Acho que na MP, quando temos mais tempo, talvez seja momento adequado para o debate. No projeto de transporte de cargas, não há relação direta e acaba que você não faz o debate de forma correta", afirmou.