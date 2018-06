Comunicado do Business Wire :Masimo

A Masimo (NASDAQ:MASI) anunciou hoje as conclusões de um resumo apresentado na Euroanaesthesia 2018 em que os pesquisadores compararam a hemoglobina não invasiva e contínua (SpHb®) da Masimo com a hemoglobina laboratorial invasiva e intermitente (LabHb) para refletir a hemodiluição iatrogênica durante a administração de fluido incremental de pacientes que estão passando por uma cirurgia importante.1

No estudo, o Dr. Azriel Perel, o Dr. Serban Bubenek, e colegas do Instituto de Emergências de Doenças Cardiovasculares de Bucarest examinaram os efeitos de fluido incremental carregado na oferta de oxigênio e no LabHb e SpHb como marcadores de uma possível hemodiluição iatrogênica, que pode precisar de transfusões de sangue que podem, de outra forma, ser evitadas. 40 pacientes adultos que se submeteram a cirurgia gastrointestinal ou vascular importante foram incluídos no estudo. A saturação de oxigênio (SpO2) e o SpHb foram continuamente medidos usando um Radical-7® Pulse CO-Oximeter® da Masimo. LabHb e pressão parcial de oxigênio (PaO2) foram intermitentemente e invasivamente medidos usando um radiômetro ABL800. O débito cardíaco (CO) e o volume sistólico (SV) foram contínua e invasivamente medidos usando um monitor Edwards Vigileo. A oferta de oxigênio (DO2) foi calculada como: CO*((Hb*1.38*SpO2)+PaO2*0.0031)). Os valores de parâmetro foram registrados depois da indução anestésica (T0), e cinco minutos depois de sucessivos desafios de fluido coloidal (colloid fluid challenges - FC) de 250ml (T1, T2 e T3). Os pacientes receberam o segundo e o terceiro desafio de fluido, se em cada etapa o SV aumentou no mínimo 10%.

Todos os 40 pacientes receberam o primeiro FC, 33 receberam o segundo e 22 receberam o terceiro. Os pesquisadores acharam que houve "uma redução estatisticamente significativa em meio SpHb e LabHb depois de cada FC." Para pacientes que receberam todos os três FCs, eles observaram que o "SpHb e o LabHb foram significativamente reduzidos e de forma semelhante depois de cada FC." Depois da infusão dos 750 ml, o SpHb e o LabHb foram reduzidos em 1,66+/-0,67 g/dL e 1,7+/-0,7 g/dL, respectivamente, uma redução dos valores de Hb que "explica a redução observada no DO2."

Os pesquisadores concluíram que: "A carga de fluido como parte da terapia dirigida por meta pode provocar uma redução paradoxical do DO2 devido ao desenvolvimento da hemodiluição iatrogênica. O desenvolvimento da hemodiluição iatrogênica é refletido pela redução em tempo real na tendência SpHb, que é semelhante à tendência de LabHb intermitente."

Dr. Azriel Perel comentou: "Em muitos estudos sobre pacientes perioperativos e sépticos, os pacientes que receberam mais fluidos parecem ter recebido significativamente mais transfusões de sangue. A razão mais provável para isso é o desenvolvimento de anemia dilucional aguda que faz com que o valor da hemoglobina tenha um decréscimo para abaixo do "limiar de transfusão". Este estudo mostra claramente que a administração de fluidos, considerada como parte da estratégia perioperativa convencional dirigida por metas, voltada para maximizar o débito cardíaco, provoca realmente um decréscimo agudo significativo da concentração de hemoglobina, levando a um decréscimo paradoxical da oferta de oxigênio. Essa redução iatrogênica na concentração de hemoglobina pode levar os médicos a administrar as transfusões de RBC de outra forma evitáveis. Nosso estudo também demonstra que o monitoramento contínuo da hemoglobina (SpHb) através de sensores Pulse Co-Oximetry da Masimo pode detectar o desenvolvimento da referida hemodiluição iatrogênica em tempo real."

A SpHb não tem a finalidade de substituir o exame de sangue laboratorial. Decisões clínicas relativas a transfusão de glóbulos vermelhos devem ser baseadas no julgamento do médico, considerando, entre outros fatores: condição do paciente, monitoramento contínuo da SpHb e exames de diagnóstico laboratoriais usando amostras de sangue.

Referência

1. Bubenek S, Valeanu L, Popescu M, Cacoveanu M, Tomescu D, and Perel A. Optimization of cardiac output by incremental fluid administration is associated with iatrogenic hemodilution and a paradoxical decrease in oxygen delivery. Anais da Euroanaesthesia 2018, Copenhague, Dinamarca

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é líder global em tecnologias inovadoras de monitoramento não invasivo. Nossa missão é melhorar os resultados do paciente e reduzir o custo do tratamento. Em 1995, a empresa lançou o oxímetro de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion? (medição durante o movimento e em condições de baixa perfusão) que, conforme demonstrado em diversos estudos, reduz consideravelmente alarmes falsos e monitora com exatidão para garantir que os alarmes sejam reais. O Masimo SET® também demonstrou ajudar os médicos a reduzir a retinopatia grave de prematuridade em neonatos,1 melhorar a triagem CCHD em recém-nascidos,2 e, quando usado para monitoramento contínuo com o Masimo Patient SafetyNet?* em alas de recuperação pós-cirurgia, reduzir as ativações de resposta rápida e os custos.3,4,5 Estima-se que o Masimo SET® seja usado por mais de 100 milhões de pacientes nos principais hospitais e em outras instalações de assistência à saúde no mundo,6 e é o principal oxímetro de pulso em 17 dos 20 principais hospitais listados no U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2017-2018.7 Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia CO-Oximetry de pulso rainbow®, permitindo o monitoramento contínuo e não invasivo dos constituintes do sangue, que antes só podiam ser medidos de forma invasiva, inclusive hemoglobina total (SpHb®), conteúdo de oxigênio (SpOC?), carboxiemoglobina (SpCO®), metemoglobina (SpMet®), o Índice de Variação Pleth (PVi®) e, mais recentemente, o índice de reserva de oxigênio (Oxygen Reserve Index, ORi?), além de SpO2, frequência cardíaca e índice de perfusão (PI). Em 2014, a Masimo lançou o Root®, uma plataforma intuitiva de conectividade e monitoramento de pacientes com a interface Masimo Open Connectt® (MOC-9®), permitindo que outras empresas ampliem o Root com novos recursos e capacidades de medição. A Masimo também está assumindo um papel ativo de liderança em saúde eletrônica (mHealth), com produtos como o monitor de pacientes vestível Radius-7®, o oxímetro de pulso iSpO2® para smartphones e o oxímetro de pulso de ponta de dedo MightySat?. Outras informações sobre a Masimo e seus produtos estão disponíveis no site www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre os produtos da Masimo estão disponíveis em http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

O ORi não recebeu liberação da FDA 510(k) e não está disponível para venda nos Estados Unidos.

*A marca comercial Patient SafetyNet é usada sob licença da University HealthSystem Consortium.

Referências

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido na seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em conexão com a Lei de Reforma de Controvérsias de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações associadas à potencial eficácia do Masimo SpHb®. Essas declarações prospectivas têm como base as expectativas atuais quanto a eventos futuros que nos afetam e estão sujeitas a riscos e incertezas, todos de difícil previsão e muitos deles além do nosso controle, os quais podem fazer com que nossos resultados sejam materialmente diversos e adversos em relação àqueles expressos em nossas declarações prospectivas, como resultado de diversos fatores de risco que incluem, entre outros: riscos associados às nossas suposições quanto à capacidade de repetição dos resultados clínicos; riscos associados à nossa convicção de que as tecnologias exclusivas de medição não invasiva da Masimo, inclusive o SpHb da Masimo, contribuem para resultados clínicos positivos e para a segurança dos pacientes; riscos associados à nossa convicção de que as inovações médicas não invasivas da Masimo oferecem soluções economicamente acessíveis e vantagens exclusivas; bem como outros fatores mencionados na seção "Fatores de risco" dos nossos relatórios mais recentes protocolados na Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (SEC, Securities and Exchange Commission), os quais podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Apesar de acreditarmos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência precedentes. Advertimos os leitores a não confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas à data de hoje. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar, corrigir ou esclarecer tais declarações ou os "Fatores de risco" descritos em nossos mais recentes relatórios protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), seja ou não como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Masimo Evan Lamb, 949-396-3376 elamb@masimo.com

